Laurine JACQUET

Pourquoi moi ? Avoir un bon sens de la communication et de la relation client, comprendre les équipes techniques, avoir l'esprit d'équipe, savoir analyser, organiser, anticiper, adapter, planifier, évaluer, gérer, être dynamique, réactive, autonome, motivée et créative sont les qualités d'un bon chef de projet n’est-ce pas?



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



945/990 au TOEIC session 2013 - Anglais courant



Méthodologie

Méthodes agiles : Scrum - Professionnal Scrum Master (PSM I) (Octobre 2015)



Gestion de projet

Gestion client, gestion des budgets / planning, gestions des resources (équipes locales et offshores), creation et gestion du Product Backlog, AMOA, recueil des besoins, cahier des charges, coordination MOE / client, animation de réunions, préparation et animation des ateliers de recettes, suivi du déploiement et de la production



Logiciels / outils utilisés

Jira, Basecamp, HP Quality Center, IBM Rational Team Concert, Visual Studio, Eclipse, Espresso, NetBeans, Photoshop (notions), SQL Server, ...



Auto-entrepreneur - Développement web (2009 - 2014)



Mes compétences :

JavaScript/Ajax

HTML/XHTML

Java/j2ee

PHP5

JQuery

Css/css3

Extjs

Smarty

MySQL/SQL

Méthodes agiles

Scrum

AMOA

Recette fonctionnelle

Cahier des charges

AMOA SI

HTML

MySQL

JavaScript

Web Application Development

eCommerce

budgets

WordPress

HTML5

Web development

SQL

Magento

Management

Méthode agile

Scrum master

Agile

Gestion de projet