Laurine LOUCHE

10 années d'expérience en marketing et communication sur des produits techniques grand public



A ce jour : Responsable Marketing Grand Public Syntilor, groupe Blanchon, peintures, lasures, vernis bois

2007 - 2010 : Chef de produit Europe, groupe Coleman - Campingaz, catégorie barbecues

2003 - 2007 : Chef de produit, groupe Spear & Jackson, filiale France, outillages et accessoires de jardin



Mes compétences :

Capacité d’analyse et de synthèse

Esprit d'équipe

Perspicacité

Management

Marketing stratégique

Communication