Laurine MOTTAZ

Diplômée de l'école d'ingénieurs de Purpan, j'ai exercé plusieurs métiers auprès des agriculteurs. Animatrice JA, Animatrice de groupes de développement puis Chargée d'études agricoles et enfin Conseillère d'Entreprise, j'ai pu suivre de nombreux agriculteurs dans leur problématiques quotidiennes. J'ai pu observer que les aspects administratifs d'une exploitation étaient une réelle source de stress pour une grande majorité d'entre eux.



Je propose divers services administratifs afin que les exploitants puissent se libérer d'une charge mentale et chronophage et qu'ils puissent se consacrer à 100 % à leur cœur de métier.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Arts graphiques

Emergeance de projet

Analyse des besoins

Gestion de projet

Animation de groupes

Agriculture durable

Elevage