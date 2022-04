Arnold RIVRON

Evoluant aujourd'hui dans le Programme Graduate Seeds Production & Supply au sein de Syngenta EAME (Europe, Afrique, Moyen-Orient), j'ai l'opportunité d'être au plus proche des enjeux de la production semencière en grandes cultures. En me connectant étroitement aux diverses activités, sites et pays qui composent Syngenta, ce programme de 3 ans me permet de construire des bases solides indispensables à la gestion de la production de semences. Cette expérience internationale de 3 ans m'a notamment mené vers 2 directions :

- un aspect technique, orienté vers les enjeux de production et de satisfaction du client

- un aspect humain, orienté vers le dévelopement personnel, la communication et les interactions dans un environnement multiculturel.



Mes compétences :

Dynamisme

Polyvalence

Autonomie

Culture d'amélioration continue

Plurilinguisme

Rédaction

Esprit analytique

Organisation

Esprit de synthèse

Esprit structuré

Esprit d'équipe

Capacité à fédérer un groupe

Flexibilité

Mobilité

Adaptabilité

Proactivité

SAP

Microsoft Excel

QGIS