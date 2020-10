Floriane GRANDJEAN

Curieuse et dynamique, mon parcours académique m'a permis d'acquérir des connaissances diverses et complémentaires notamment dans le secteur de l'agroalimentaire et du commerce international. Mes expériences professionnelles ont développé mes compétences techniques et transversales ainsi que ma capacité d'adaptation. Ouverte d'esprit et passionnée par la sphère internationale, j'aime découvrir de nouvelles cultures et me confronter à des mentalités différentes.

Je suis ouverte à toutes opportunités en lien avec l'industrie au niveau national ou international.





Mes compétences :

Adaptabilité

Amélioration continue

Amélioration des performances

Analyse de données

Compétences de supervision

Gestion de la production

Industrie Agroalimentaire

Leadership

Management

Méthodes d'optimisation

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office

Prise de parole

Prise de décision

Résolution de problèmes

Travail en équipe