Laurine RENAUX

_ Designer numérique freelance (dans le domaine de l'imagerie numérique architecture et produit). Contact et informations sur le site :Array



_ Diplômée en Digital Design Management de l'ISD de Valenciennes (et ayant étudié le design produit).

_ Compétences en modélisation polygonale / modélisation surfacique / rendu / rendu photo-réaliste / temps-réel.

_ Expérience acquise lors de 2 stages en entreprises de 6 mois chacun.



_ Contact : contact@laurinerenaux3d.fr / 06.22.22.26.57



Mes compétences :

Adobe After Effects

real-time rendering

showcase

photo-realistic rendering

animation

Adobe Photoshop

surface modeling

vray

3D Studio Max

Adobe Illustrator

3D rendering

polygonal modeling

alias automotive