Madame, Monsieur,



Après avoir obtenu un master 1 de droit public, droit privé, je me suis orientée dans le domaine des assurances.

En effet, je suis à la charge depuis un peu plus d'un an de la gestion technique, administrative et commerciale de la production et des sinistres chez Axa Assurances.



Je souhaite aujourd'hui intégrer une entreprise spécialisée dans le droit et les assurances dans laquelle je pourrai évoluer et mettre à profit mon ambition, ma motivation et mon professionnalisme.



Toutefois, ces quelques mots ne suffiront pas à exprimer mon envie de rejoindre une equipe ambitieuse et stimulante.

C'est la raison pour laquelle je vous propose de nous rencontrer directement afin que vous puissiez juger par vous-même de l'intérêt de ma candidature.



Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur l'expression de mes respectueuses salutations.



Laurine Revel.