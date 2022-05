Laurine SANSOT

Titulaire du BAC Science technologie de laboratoire option Biochimie génie biologique et du BTS Bio analyses et contrôles au lycée Saliège à Toulouse. J'ai effectué un stage de 4 mois durant mon BTS au sein du laboratoire Sanofi-Aventis ou je travaillais dans le domaine de la pharmacologie. Durant ces formations j'ai pu étudier et réaliser de nombreuses techniques d’analyses de biologie cellulaire et moléculaire, de biochimie ainsi que de microbiologie.



Je suis également titulaire du SST qui est le brevet de Sauveteur Secouriste au Travail et d'une formation autoclave.



Je suis motivée, patiente, responsable, minutieuse et dynamique.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Microbiologie

Biochimie

Biologie moléculaire

Bactériologie

Secourisme

Biologie

Pharmacologie

Biologie médicale