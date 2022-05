Laurine TEIL

Actuellement en poste en contrat de professionnalisation en tant qu'assistante marketing opérationnel, je termine une formation Mastère de Management de la performance Marketing et Commercial au sein du pôle ESG Bordeaux.



Ayant développée des compétences autour de la communication interne (créations de supports internes d'aide à la vente...) et externes (catalogues produits...) je recherche activement un poste autour du marketing opérationnel et de la communication idéalement dans le secteur de l'e-commerce.



Mes compétences :

Photoshop

Commerce

Marketing

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Marketing stratégique

Emailing