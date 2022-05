Laurine VERWEIJ

Diplômée d'un Master 2 Management des RH de l'IAE de TOURS, je suis à la recherche d'opportunités dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines.



A travers plusieurs stages et un apprentissage d'un an dans des secteurs d'activités variés, je dispose aujourd'hui d'une expérience de 18 mois en GRH.



J'ai développé mes compétences dans divers domaines de la GRH, ce qui me permet d'intervenir sur des missions telles que du recrutement, de la formation, ou encore de la paie et de l'administration du personnel.







Mes compétences :

Ressources Humaines

Management

Gestion administrative

Recrutement

Gestion du personnel

Gestion clients