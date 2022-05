Laurine VIEIRA

Bonjour,

Je suis actuellement en Master 2 Marketing et Communication de Luxe à l'école Internationale de Marketing de luxe en alternance et assistante visuel merchandiser France chez Akzonobel.

Je suis à la recherche d'un CDI en entreprise pour le mois de septembre. Je suis Dynamique, ouverte et rigoureuse, j’ai le sens des responsabilités, le goût des initiatives et du travail en équipe.

Je suis disponible à partir du mois de septembre, n'hésitez pas à me contacter.

Cordialement.







Mes compétences :

Création publicitaire

Accueil physique et téléphonique

Service client

Développement commercial

Prospection téléphonique

Prospection terrain

PCIE