Je revendique mon appartenance au groupe de ceux qui pensent et qui disent que notre destin nous appartient et que c'est à nous de le construire.

Ambitieuse et entreprenante, je sais que j'arriverai jusqu'au bout de mes rêves peu importe le temps que cela prendra



Mes compétences :

outils de planification stratégique

logiciels appliqués à la gestion