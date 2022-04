Charles M'BESSO

Après un passage dans les Assurances et dans l'Agro-Alimentaire (foods), j'ai décidé de m'associer à des proches pour réaliser mon rêve. Celui de créer une agence de Recherche Marketing pour favoriser la compétitivité des entreprises de la sous-région ouest-africaine. Marketer de naissance puisque fils de Marketer, j'ai toujours été passionné par cet instrument qui privilégie la satisfaction du client. Aujourd'hui, compte tenu de notre connaissance du terrain ivoirien et ouest africain, nous avons décidé de diversifier nos activités en pénétrant le segment de l'outsourcing commercial: la force de vente supplétive.c'est donc avec beaucoup de plaisir que nous aidons d'une part les entreprises à s'informer sur leur environnement et d'autre part à être plus présentes sur leur marché par des actions commerciales. Chez BRAND DEV', nous partageons essentiellement trois valeurs: ÉTHIQUE, RIGUEUR, PROFESSIONNALISME grâce auxquelles nos clients continuent de nous faire confiance.



