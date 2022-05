Laury CLECH-DUVERNOY

Forte d'un double cursus dans la Communication et le Tourisme je dispose de connaissances variées et d'une grande polyvalence dans ces domaines.



J'interviens sur plusieurs aspects :



Marketing & Communication :

- Recherche marketing : besoins, comportement d’achat et modélisation, étude de marché

- Marketing stratégique : attractivité du marché, stratégie de développement, plan marketing

- Audit de la communication et préconisations

- Élaboration de plans de communication : diagnostic, cibles, positionnement, copy stratégie, média planning

- Lancement d'une marque et de son implantation

- Rédaction de contenus : site internet, manuel de vente, dépliant 3 volets, flyers, publireportage

- Conseil en relations médias

- Élaboration de stratégies digitales : benchmarking, objectifs, positionnement

- Mise en place d'actions de communication sur facebook : rédaction de contenu qualitatif, compétitions

- Analyse des statistiques, suivi et évolution de l’audience



Tourisme :

- Conseil en stratégies touristiques

- Production sur mesure France moyen et long courrier

- Back Office : préparation de dossiers, interface avec les différents acteurs, sélection de fournisseurs, négociation commerciale, suivi administratif

- Recherche de partenaires et contrôle qualité



Évènementiel :

- Organisation d’évènements : soirée d’intégration, soirées à thèmes, Gala, déjeuner multiculturel

- Organisation et animation commerciale dans le cadre d'un partenariat étudiant



Au plaisir d'échanger avec vous !



Mes compétences :

Communication digitale

Communication

Marketing

Tourisme