Clémence ROULLET RENOLEAU

Diplômée d’un master en Stratégie des Marques à l’école Sup de Pub INSEEC et d’un MBA en Web Business à l’ESCEN Business School, je suis Web Marketeur spécialisée dans le social media à la recherche d'un poste à l'étranger.



Issue de la génération Y et bordée par la génération Z, j’ai évolué en même temps que le web, de ce fait, je suis totalement à l’aise dans cet univers.



Durant mes études j’ai pu travailler en agence, chez l’annonceur, en administration publique, en France et à l’étranger. Aujourd’hui j’ai donc 3 ans d’expérience variées dans le domaine du Web Marketing, avec une spécialisation dans le social media et une maitrise de la langue anglaise.



Je sais travailler pour plusieurs clients en même temps, en autonomie ou en équipe avec des outils payants ou gratuits, et je sais manier des budgets plus ou moins conséquents. Je maitrise les logiciels de bureautique de base, les logiciels d’Adobe Creative Cloud ainsi que les outils de community management comme Hootsuite par exemple.



Je suis sérieuse, curieuse, sociable et tellement organisée que je prévois les imprévus! Ma capacité d’adaptation et mon côté perfectionniste me permettent d’aller jusqu’au bout des choses dans les délais impartis.



N'hésitez pas à me contacter au 06 26 77 71 06 ou à l'adresse suivante : clemence.renoleau@gmail.com



