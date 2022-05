Actuellement en 2ème année de BTS Assistante de Manager au sein du campus IGS alternance de Blagnac, j’ai récemment réussie les épreuves d’admission à l’ESAM, école de gestion financière et de pilotage des entreprises.



Ainsi, je suis à la recherche d’un contrat de 2 ans en contrat de professionnalisation me permettant de mettre à profit les connaissances acquises au cours de mes 2 dernières années de formation et également d’acquérir les compétences requises à l’obtention de mon futur diplôme et à la construction de mon début de carrière.



Passionnée par l’entrepreneuriat et surtout la finance, je souhaite maintenant me spécialiser dans ce dernier domaine afin d’y travailler sur le long terme.



Organisée, habituée de l’alternance et motivée, je suis prête à m’engager complètement dans ma formation afin de réaliser au mieux les tâches qui me seront confiées et de vous donner entière satisfaction.



Je serai ravie de vous exprimer ma motivation et mon enthousiasme de vive voix lors d’un échange et reste donc à votre disposition pour tout entretien éventuel.



Vous remerciant de l’attention portée à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Cordialement.



Laury GALLIEZ



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Internet