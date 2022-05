Lauryanne GENDRE

Chargée d'études dans le domaine de l'eau, dotée d’une expérience de 5 années dont 3 années en Grande-Bretagne j’ai développé une expertise technique dans la modélisation hydraulique et le dimensionnement d’ouvrages de traitement des eaux . Mon expatriation m'a également permis de découvrir la culture de travail anglo-saxonne et améliorer mon niveau d’anglais.





Dynamique, autonome et dotée d’un fort esprit d’analyse, je travaille actuellement sur des études techniques complexes pour des grands clients dans la gestion de l’eau en région parisienne.



Mes compétences :

DAO : Autocad et Solidoworks

Hydraulique fluviale

Hydraulique urbaine

Modélisation hydraulique