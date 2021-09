Lazarina DJORDJEVA-DUMAS (DJORDJEVA)

Issue d'une formation en LEA, anglais-italien et en Management International orienté vers les pays d'Europe Centrale et Orientale, j'ai acquis mon expérience professionnelle au sein d'une société spécialisée dans l'industrie verrière. Le Service ADV/EXPORT m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en export ainsi que d' utiliser les langues étrangères que j'ai apprises pendant mes études (Bulgare, Français, Anglais, Italien , Russe).

Aujourd'hui, devenue complètement autonome à mon poste et après avoir géré des dossiers essentiellement en Grand Export, je souhaite évoluer dans ma carrière. Mes connaissances linguistiques et la maîtrise des techniques d'exportation (logistique, documentation, Crédits documentaires) étant mes atouts principaux.



Mes compétences :

Traduction

Logistique

Langues étrangères

LANGUES

Crédit documentaire

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Formation

Formation professionnelle

Conception-rédaction