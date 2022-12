Léa CORTAY

Pour me contacter : leacortay@live.fr



Mes compétences :

- Community management et rédaction de contenus web

- Veille concurrentielle et analyse e - réputation

- Gestion de la relation clients online

- Refonte, création, mise à jour de site web

- Création de newsletters

- Recommandations stratégiques

- Réalisation de supports marketing et de communication pour l’interne et l’externe

- Organisation d’évènements

- Relations presse

- Réalisation d’études de marché

- Gestion de projets



Communication visuelle

Rédaction web

Stratégie marketing

Etude de marché

Stratégie de communication

Graphisme

Evénementiel

Management

Réseaux sociaux