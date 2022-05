Léa GOURSAUD

J'ai de l’expérience principalement auprès des personnes âgées mais également auprès d'enfants, grâce à de nombreux stages que j'ai effectués.

J'ai également été amenée à utiliser le logiciel Archicad, lors de mon stage en secrétariat, auprès du Groupe KASO.

Aimant l'animation auprès de différents publics, je me perfectionne en passant mon BAFA, mais également par mon service civique, puis ensuite par un futur métier ou un apprentissage pour gagner en compétences.



Mes loisirs sont la marche, le vélo, le dessin / la lecture de mangas, les jeux vidéos et le piano . J'aime beaucoup d'autres activités cependant j'attends de pouvoir me déplacer plus facilement pour intégrer un club le soir.

J'aime notamment le théâtre , les arts martiaux, l'escalade, la spéléologie, et je suis très intéressée par le combat à l'épée médiéval !



Mes compétences :

Communication externe

Bureautique

Supports de communication

Animation socioculturelle

Aisance relationelle

Organisation d'évènements

Secourisme