Léa LOURDAUX

L'accueil de publics francophones et anglophones, l'accompagnement et la relation client sont au cœur de mon parcours professionnel et associatif. À travers la diversité de mes expériences professionnelles, j'ai développé une bonne capacité d'adaptation qui me permet aujourd'hui de répondre à des besoins multiples avec professionnalisme et bienveillance, en m'adaptant à mes interlocuteurs.



Forte d'une expérience d'un an en Nouvelle-Zélande, je suis capable de communiquer en anglais et je suis enthousiaste à l'idée de mobiliser ce que j'ai appris pendant cette année d'immersion. Ayant étudié 8 ans l'italien et suite à quelques séjours dans le pays, je peux également communiquer dans cette langue, de façon simple.



Ce que je préfère au quotidien : rendre service et mettre en relation des personnes aux intérêts communs.



Mes valeurs : entraide, coopération, économie sociale et solidaire, travail d'équipe gagnant-gagnant, bien-être



Mes compétences :

Sens du contact

Sens de l'initiative

Logiciel libre

Gestion de projet

Sphinx Software

Anglais

Microsoft Office

Adobe InDesign

Réseaux sociaux

Communication

Education à l'environnement

Travail en équipe

Audit

Cashiering

Enterprise Resource Planning

Project Management

Underwriting

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word