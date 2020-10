Lecat SÉBASTIEN

CONSULTIME participe depuis près de 20 ans à la transformation digitale des entreprises Françaises.



Notre société a fait le choix de travailler uniquement avec des consultant indépendants, et justifie aujourdhui dun réseau de plus de 100 000 consultants à travers tout le territoire via notre plate-forme https://www.freelance-informatique.fr/



Ce réseau nous permet de couvrir l'ensemble des besoins en Développement, Production et Infrastructures, Systèmes/Réseaux ainsi que les ERP/CRM et progiciels.



Notre valeur ajoutée est de pouvoir proposer en plus des profils classiques, des compétences atypiques ou de haut niveau sur des missions ponctuelles ou de longue durée.



Je gère pour ma part les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et accompagne aussi bien les clients finaux que les ESN sur leurs besoins IT