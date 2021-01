Lecoeur PHILIPPE

Responsable de bureau d’études expérimenté, j’ai d’excellentes compétences dans de multiples domaines tels que le management, la gestion de projets, les relations clients et possède une expérience d'une vingtaine d'années sur des produits innovants de grande série.

Mon expertise couvre plusieurs technologies du génie mécanique : l’usinage, la soudure, l’emboutissage, l’injection des plastiques et de l’aluminium, l’hydraulique et l'électromagnétisme.

Je maîtrise les outils modernes de conception, d’amélioration de la qualité et d’optimisation de la production comme le six sigma for design and development et le lean manufacturing.



Mes compétences :

Programmation c

Calculs de structures

Calculs électromagnétiques

Management d'équipes

Programmation Java SE

CAO

Management de projets

Product Development

Assembly Lines

Mechanical Engineering

Product Design

Budgets & Budgeting

Cost Accounting

Lean Manufacturing

Customer Relationship Management

Six Sigma

ANSYS

C Programming Language

CATIA

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Project

Microsoft Word

Minitab

Solidworks