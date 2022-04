Francois SARTRYS

Ingénieur conception



Technique :

- Définir et élaborer sur CAO les pièces à créer ou à modifier en respectant le cahier des charges, les impératifs de la fabrication, les standards de dessin en vigueur et le guide de conception

- Gérer les dossiers techniques de plans

- Faire les chaînes de cotes



Gestion : - Définir et gérer un planning

- Organiser et animer des réunions avec les différents services

- Benchmarking

- Consultations et recherches de nouveaux fournisseurs

- Gestion des coûts et des délais

- Suivi des prototypes

- Contrôle de la qualité des prototypes



Informatique : - Maîtrise de logiciel de CAO : CATIA V5 et V4, Solidworks



Mes compétences :

Catia v5

Recherche de fournisseurs

Conception mécanique

Animation de réunions

Benchmarking