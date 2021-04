Leila FELLAH

Secrétaire-assistante de formation, lors de mes différentes expériences professionnelles, jai acquis de solides compétences dans la communication - création de site Web (Wordpress) réseaux sociaux



Jai aussi effectué diverses formations en communication interne et externe.

Je suis motivée, très organisée, ayant une bonne présentation et élocution, à lécoute et madaptant très facilement.



Je suis ouverte à toutes propositions professionnelles à mi temps ou à temps plein, si possible proche de Créteil (94).



Mes compétences :

Informatique

Communication

Organisation

Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter

Organisation d'évènements

...