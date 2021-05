Lemarchand FLORENT

Issu d'un cursus de formation technique puis de gestion industrielle, je possède une double compétence: Gestion de production et méthodes.



Mon savoir-faire s'oriente autour des services dédiés à la production industrielle: Méthodes,production,qualité,maintenance, ...



Motivé, je m'implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux. Mon savoir-vivre enrichit des mes expériences dans 3 secteurs industriels majeurs attestent de ma capacité d'intégration et d'adaptation.



J'aime le travail de terrain, l'animation et le management de groupes de travail. J'ai un esprit d'analyse, de diagnostic et je suis très intéressé par les systèmes techniques.



Mes compétences :

Aéronautique

Amélioration Continue

Animation

Animation de groupe

Animation de groupe de travail

Automobile

Groupe de travail

Imprimerie

Maintenance

Management

Methodes

Méthodes & qualité

Plasturgie

Production

QRQC

Qualité

smed

Technique

TPM