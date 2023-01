Après un master en gestion, ensuite j'ai travaillé en tant que salarié dans une société dans le domaine de la bureautique/informatique pendant 13 ans



En 2016, je me suis intéressé à la création monétaire, au fonctionnement des banques centrales et aux solutions d'investissements ; j'ai compris qu'il est indispensable d'investir et qu'on peut démarrer avec peu de capital :



Jai notamment investi dans 3 domaines depuis 2016 :

Immobilier : achat de 15 appartements en 4 ans avec très peu d'apports : nu, locaux, colocation, courte durée

Métaux précieux : (or, argent)

Cryptomonnaies : j'ai testé différentes stratégies (trading, staking, DeFi, scalping) et c'est l'investissement régulier sur le long terme qui apporte le plus de résultats.



En 2018, je créé Express Crypto pour accompagner les particuliers et les sociétés à pouvoir investir en toute sécurité afin qu'ils puissent profiter simplement des opportunités de ce marché !