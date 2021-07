Léo VITROUIL

Gestionnaire Flux Commercial Retail Textile - Cache-Cache France :



*Gestion des approvisionnements textile des magasins Cache-Cache sur le territoire France

*Optimisation et calibrage des réassorts en fonction des performances produits / cellules commerciales / opérations et plans commerciaux en cours

*Analyses des performances produit/magasin ; sorties hebdos/mensuelles de reportings de pilotage, afin d'appuyer les décisions de la direction commerciale

*Contact et soutien auprès des équipes terrain afin d'animer les tendances du marché, tout en contextualisant la rentabilité et les actions à mener pour accompagner au plus près les équipes magasins en fonction de leurs objectifs de CA



Mes compétences :

Statistiques

Marketing opérationnel

Études marketing

Marketing direct

Marketing stratégique

SAS Statistical Package

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

SQL

Visual Basic for Applications