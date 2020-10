Léonie NICOT

Durant mes quatre ans au BBA INSEEC, ECE de Bordeaux, j'ai eu la possibilité de découvrir et d'expérimenter le métier dAssistante chargée de recrutement dans des environnements très différents: au sein d'une agence de l'emploi et une entreprise de marketing.



Ainsi, bien que mon expérience des ressources humaines soit encore relativement jeune, je me suis rendue compte à quel point ce métier est étroitement lié à la culture de l'entreprise dans laquelle il est exercé.



Mes différentes expériences mont permises de comprendre limportance de trouver le profil le plus en adéquation possible en matière de recrutement. Le processus de recrutement est relativement détaillé et doit répondre à plusieurs étapes : la définition du besoin, la publication de lannonce sur les différentes jobboards, la réception des candidatures, le tri des Cvs, la présélection des candidatures par téléphone, lentretien physique et la sélection définitive.



Une mission de recrutement nécessite dabord de connaître lADN de lentreprise ; son mode de fonctionnement, son organisation et ses valeurs. Il faut ensuite définir le profil idéal recherché. Cest pourquoi, aujourdhui, il me semble essentiel de travailler sur le comportement des candidats et la manière dont ils interagissent avec les nouveaux canaux digitaux pour postuler à une annonce. Il faut toujours questionner, rechercher, vérifier, être rigoureuse et à l'écoute.



Lorsquun candidat est sélectionné et recruté, le rôle du recruteur est daccompagner et de veiller à son intégration afin de sassurer que les valeurs de lentreprise et du collaborateur soient en adéquation. Un bon recrutement nécessite une attention aux aspirations de chaque partie afin que cette collaboration soit efficace et perdure.



Après une année de césure en Australie, je souhaite poursuivre mes études par un Master 2 "Manager des Ressources Humaines ' en alternance de 12 mois au MSc & MBA INSEEC de Paris. Curieuse, je souhaite avoir l'opportunité de découvrir d'autres aspec