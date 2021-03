Bonjour et bienvenu sur mon profil.

Actuellement en formation d'ingénieurs généraliste orientée transition énergétique, je m'intéresse beaucoup

à l'innovation et le progrès technique dans des domaines variés comme l'énergie, le médical et l'aérospatial.

Mes expériences dans le sport, mes études ainsi que mes relations personnelles ont fait de moi une personne sérieuse et déterminée, apte à relever de nouveaux défis professionnels.