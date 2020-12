Lepont PAUL

Concepteur stand depuis 8 ans, j’ai appris à concilier créativité et technique pour concevoir et fabriquer des stands d’exposition.



Mon domaine d’intervention couvre la conception et la production de visuel 3D. Le chiffrage des études et la rédaction des devis. La mise en production et le suivi avec les fournisseurs. La fabrication et la préparation en atelier. Le montage sur site et la livraison ou formation au montage auprès des clients. L’innovation produit et le développement de l’offre stand en location.



Pragmatique, rigoureux et manuel, j’aime mettre en place de nouveaux process et outils pour faciliter le travail d’équipe, optimiser la matière, les coûts et ceci afin de répondre aux mieux aux besoins et attentes des clients et impératifs de production.



Notre planète est belle et fragile, je souhaite mettre aujourd’hui mes compétences et ma polyvalence au service des enjeux sociétaux et environnementaux de demain. Libre de tout engagement en septembre 2019, n’hésitez pas à me contacter pour échanger sur de nouveaux projets associant bois, créativité et développement durable.



Cv en ligne : https://drive.google.com/file/d/1qLCjzKs_Ch82E9oQ6v7Kn0xYyVpQBHpY/view?usp=sharing



Mes compétences :

Conception

Développement

Artisanat

Communication

Bois

Innovation

Design

Bureau d'études