Musquet PAUL

Expert en pilotage de l’expérience client, je fais preuve d’une mentalité d’entrepreneur.

J’accompagne ainsi les organisations dans leur stratégie afin d’augmenter la valeur pour les clients tout en identifiant les caractéristiques des produits et des services qui ont le plus de valeur. Passionné par l’innovation, j’oriente toujours mon équipe à adopter des solutions permettant la création de valeur. Mon objectif a toujours été la création de valeur par la recherche solutions capables d’impacter une industrie. C’est pourquoi mon choix du MBA de l’Université de Chicago est venu renforcer mes compétences en finance, stratégie ou encore marketing



Mes compétences :

Six sigma

Iso 9001

Centre d'appel

Gestion de projet

Supply chain management

Qualité client

Études marketing

relation client

change management

études de marché