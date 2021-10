Leslie MARNEAU

Je suis psychologue clinicienne, et formatrice d'adulte. Je suis me suis spécialisée dans les Troubles du Spectre Autistique, et dans le traitement des troubles de la personnalité liés au stress et au trauma. J'ai exercé en institutions pour adultes et enfants en France et en Espagne, puis en Asie, où j'ai mené des recherches sur les TSA. Je suis bénévole au pôle psychosocial de la Croix-Rouge Française.



