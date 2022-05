Sabrina MARNEAU

Au sein d'Assystem depuis mars 2006, j'ai commencé en qualité d'Assistante projets en ingénierie pour le Pôle technique à l'agence de Lyon devenu aujourd'hui CONTRACTING.

J'ai travaillé sur plusieurs projets de grande envergures pour ensuite, par souhait,

évoluer vers un poste d'Assistante de gestion à partir de mars 2008, fonction que j'ai occupé 6 ans.



Par choix de diversification et par curiosité, J'ai assuré un poste de Chargé de recrutement pendant environ 2 ans.



A ce jour je suis Assistante de Direction, j'assiste au quotidien dans leurs missions respectives, Le directeur de la Business Unit LIFE SCIENCES & ADVANCED MANUFACTURING et le Directeur Commercial de la Business Unit Commerce et business développement.



Je suis une formation d'anglais en parallèle pour devenir bilingue en premier lieu par souhait mais aussi parce que dans le monde du travail aujourd'hui c'est une vrai nécessite pour être toujours compétitive...



J'ai enfin réussi à atteindre mon Objectif de carrière souhaité!



Mes compétences :

SAP

PeopleSoft