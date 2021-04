Alexis CHABOCHE

Avec une formation dans la réalisation cinématographique et une autre en développement web, j'ai débuté l'entrepreneuriat en 2010 sous le nom commercial I-D-FX où le secteur d'activité était la vidéo et photo professionnel ainsi que la création graphique (logo, cartes de visite, flyers).

Puis en septembre 2014 j'ai rejoint Bugey informatique en communication web (création de site web, vidéo et photo corporate). www.bugeyinfo.com



Mes compétences :

Réalisation film promotionnel

Captation photo

Html5

Css3

Php

Mysql

Javascrpt

Jquery

Wordpress

Prestashop

Joomla