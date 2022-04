James ARRIAZA

Manager commercial et chasseur confirmé, spécialisé dans le redressement et/ou de développement de chiffre d’affaire ; Entreprise, Business Unit, Agence, Département, centre de profit, etc…



Mes compétences :

Suivi des indicateurs commerciaux

Management commercial

Recrutement et formations des technico-commerciaux

Maîtrise de la prestation de service d'ingenierie

Prospection de nouveaux clients stratégiques

Solides capacités relationnelles

Organisé, capacités d'analyse et de synthèse

Aeronautique

Ferroviare

Automobile

Energie

Défense

Nucléaire

Mise en place de la stratégie commerciale

Transport