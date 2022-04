André VANDERSCHUEREN

ASTeC propose des services de rédaction technique et de gestion de la documentation technique, en français et en anglais, avec des équipes en Belgique et en France.



En tant qu'ingénieurs, linguistes, informaticiens... avec plusieurs années d'expérience dans la rédaction, la traduction, le développement électronique, logiciel et mécanique... nous mettons cette expérience à profit dans le domaine de la rédaction technique pour organiser, gérer, rédiger, migrer et traduire la documentation et les manuels techniques de nos clients.



Notre outil préféré pour la rédaction technique : Madcap Flare et la suite Madcap Software

= certifié MAD For Flare V8 (Madcap Advanced Developer) =

= certifié MCI pour les formations (Madcap Certified Instructor) =



Vous trouverez :

- des exemples de réalisations sur notre siteArray

- une présentation de nos activités surArray