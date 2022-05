Nicolas HOËLLARD

Bonjour,



Consultant en informatique, je participe au développement de projets du domaine des Télécommunications depuis plus de 7ans.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de découvrir ce secteur d'activité et d'en apprendre beaucoup sur ses spécificités et méthodes de travail. La recette fonctionnelle, gestion de projets, paramétrage fonctionnel, supervision d'activité, formation, et la vente : sont autant de domaines que j'ai pu découvrir jusqu'à aujourd'hui.



Des métiers enrichissant et très variés qui m'offrent depuis, un profil polyvalent.



Ouvert d'esprit, aimant travailler en équipe, je dispose d'un niveau d'expérience confirmé en ingénierie, d'un bon relationnel et de capacités d'adaptation pour relever les challenges métier qui me sont proposés.



Actuellement en mission pour le compte d'un grand compte du secteur des Télécommunications, je développe mes compétences dans le domaine de l'interface utilisateur.



Je reste toutefois à l'écoute du marché et de ses tendances, y compris dans les autres secteurs d'activité ainsi que sur le marché de l'emploi à l'international.



N'hésitez pas à me contacter, pour un échange sur ces sujets.





Cordialement



+33632511564

nicolas.hoellard@hotmail.fr







Mes compétences :

Histoire

Informatique

Polyvalence

Relationnel

Travail d'équipe

Télécommunications

Management

Gestion de projet

Recette fonctionnelle

SI

SQL

QC

Agile Scrum

Paramétrage BDD