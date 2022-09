Lidia ANTKOWIAK

"Le Monde est ce que j'en fais".

Commercial international, - "business developer" POLYGLOTTE (5 langues ), - "ancienne" de EAP de Paris (CCIP) avec l'expérience des pays d'Europe de l'Est au profil d'un "caméléon" (acquis) à la recherche d'une proposition de poste en sain d'une entreprise internationale de valeur qui embauche les "seniors".



Mes compétences :

Administration des ventes

Commerce international

Maitrise d'utilisation de PC et Apple Mac

Microsoft Office sur Mac et PC

Développement commercial

Encadrement d'équipe

Interprétariat & traduction

Négociation commerciale

Maîtrise de 5 langues