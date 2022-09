Lila JACOBIESKI

Après un BAC avec option arts plastiques, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers des études artistiques.

J'ai suivi une année de formation artistique de type beaux-arts puis ai enrichi mon parcours dans de multiples domaines pour finalement revenir aux arts plastiques.

Durant mon parcours, j'ai travaillé dans un studio de production pour faire de la modélisation 3D et dans un studio d'animation de marionnettes (du type Wallace et Gromit). Aujourd'hui, je souhaite retrouver ce type de travail, notamment faire du compositing sur After Effect, de la retouche d'images sur Photoshop ou encore intégrer des particules avec Combustion.

Mon site Internet : http://www.jacobieski.fr/

Je fais aussi des live créatifs sur la plateforme Twitch sous le pseudonyme de Coquille de Lune.

Je mets ensuite les vidéos de ces live sur ma chaîne YouTube :

https://www.youtube.com/channel/UCU_Z_MADfPlN9WdUvg1ho5Q



Mes compétences :

Créative

Graphisme