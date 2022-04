Actuellement assistant conducteur de travaux pour la société BOAS, je suis en charge d'épreuve de chargement (LGV SEA, Passerelle de vinon, etc.) et du développement d'épreuve grâce a des citernes a eau.

J'ai su développer au cour de mes différentes expériences une grande polyvalence et adaptabilité au différent travaux que je dois réaliser.



Mes compétences :

Autocad

Project

Maçonnerie

Planification

Charpente bois

Chiffrage