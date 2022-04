Eléonore GOGOT

Parle anglais.

Disponible à partir de juillet 2014.



> Je suis ouverte à toute proposition de poste sur Clermont-Ferrand, Issoire et Brioude, dans le domaine du secrétariat classique et/ou de la communication; tous secteurs d'activité bienvenus.



* Connais les techniques de communication.



* Possède des connaissances dans le domaine comptable et commercial.



* Suis méthodique, discrète, dynamique et de bonne humeur.



* Aime rencontrer des personnalités différentes, élargir les horizons : apprendre.



Mes compétences :

Vente

Secrétariat

Internet

Accueil physique et téléphonique

Comptabilité