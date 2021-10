Lilia ZAIDI

Profil dynamique et ambitieux !

De formation marketing et communication, j’aime relever de nouveaux défis.



Enthousiaste, perfectionniste, entreprenante et curieuse je suis reconnue pour mes talents de manager et mon excellent sens du relationnel.



Mes expériences dans la vente et le marketing m’ont permis de développer des compétences de gestion de marques, de gestion de projet et de management.



Capable de prendre des décisions dans l’urgence, j’ai une bonne connaissance des relations B to B, sais mener une négociation et des projets.



La gestion d’un portefeuille de clients, la mise en œuvre du mix marketing, le développement d’un partenariat, de la communication et des opérations marketing, la gestion d'une équipe et le reporting d’analyses chiffrées font partis de mes compétences professionnelles.



Langues : Anglais courant



Logiciels :

- Photoshop (formation de perfectionnement)

- Indesign (formation de perfectionnement)

- Illustrator





Bureautique : Obtention du Passeport de Compétences Informatique Européen (Excel Tableur / Excel Base de données / PowerPoint / Word / Technologies et Société de l'information / Système et gestion des documents / Services d'information et Outils de communication)



Mes compétences :

Publicité

Brand Marketing

Communication

Marketing direct

E-business

Marketing stratégique