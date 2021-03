Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo !



Mon métier:

Vous permettre de trouver votre propre chemin pour atteindre vos objectifs et de développer durablement vos performances.



Aujourd'hui les compétences techniques bien qu'indispensables ne suffise pas, il est nécessaire de rester concentré, clair, flexible, avoir des comportements éthiques malgré les turbulences et l'immédiateté des résultats...



Je propose des accompagnements sur mesure basés principalement sur du coaching individuel et d'équipe, que je complète lorsque nécessaire par des interventions en conseil et formations sur-mesure (En collaboration avec des partenaires)



Le coaching que je propose est dynamique et orienté solution, il permet à chacun de définir sa vision et de la transformer en succès dans le respect de son écologie. J’interviens à Toulouse, en France et en Europe.



Les bénéfices que vous pourrez rapidement expérimenter :



Pour le dirigeant :

J’ai travaillé sur moi, j’ai développé mon leadership, modifié mes comportements.

Clarté sur le chemin à parcourir pour opérer le changement

Confiance et conviction sur la démarche à mettre en œuvre pour aller vers la situation visée

Un positionnement affirmé

Calme, sérénité et enthousiasme pour inspirer mes équipes et mes partenaires



Pour l'entreprise :

Une vision commune autour du projet de l’entreprise

Des réflexes orientés solutions à tous les niveaux de l’entreprise

Cohésion au sein de l’équipe et entre les équipes

Chaque membre fait des feedbacks, des feedforwards, se confronte pour assurer un fonctionnement serein et transparent

L’équipe résout en autonomie les problèmes, élabore des solutions, innove et prend des décisions



Domaines d'intervention :

Déploiement de plan stratégique et d'amélioration continue

Efficacité personnelle



Si je peux vous être utile, contactez-moi …





Lilian Laurens





Retrouvez moi sur : www.laurenscoaching.com



Mes compétences :

Coaching

Management

Préparation mentale

Production

Relation Client

Ressources humaines

Service client