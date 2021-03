Lilian MARTINEZ

Développement de l'activité de recherche partenariale des laboratoires R et D de l'Institut Carnot Ingenierie@Lyon

Valorisation de la recherche public via LST puis la SATT Pulsalys

Management de l'innovation à l'ARDI

Directeur Pôle Matériaux chez Mécanium (essais mécaniques)

Créateur et Directeur de l'entreprise LISAP (mesures de températures par revêtements thermosensibles à base de céramiques techniques)

Responsable laboratoire Analyse et Matériaux chez Thales Electron Devices



Mes compétences :

Recherche

Développement

Prospection commerciale

Spatial

Études marketing

CND

Management de l'innovation

Gestion entreprise

Matériaux

Aéronautique

Transfert de technologies

Négociation contrats

Propriété intellectuelle

Licensing

Gestion de contrats