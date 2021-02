Liliane MARTINEZ

Récemment diplômée, je suis dès à present à la recherche d'une entreprise pharmaceutique pour mettre en pratique tout l’enseignement assimilé durant ces 5 années d'études.



J’ai acquis des expériences professionnelles dans le contrôle qualité et l'assurance qualité qui m’ont permis de développer mon sens de la communication, mon goût prononcé des responsabilités et une facilité d’adaptation.

Mon parcours universitaire orienté à la fois dans le domaine technique et managérial me permet de travailler dans des environnements très variés.



Je suis rigoureuse, organisée, et enthousiaste de découvrir un nouvel environnement de travail qui me permettra de consolider mon projet professionel.





Mes compétences :

CERTIFICATION AUDIT FORMATION QUALITE SECURIT

Informatiques