Liliane CLAVEL PARDO

Qui suis-je?

Spécialiste en psychologie énergétique et décodage des mécanismes automatiques, je vous emmène au cœur de la psychologie humaine et ses troubles et schémas inconscients.

Je vous accompagne à trouver du sens dans votre quotidien, grâce à de nombreux outils, EFT par-dessus tout, TFT, AIT, PNL, hypnose, psychologie du changement, coaching, thérapie provocatrice, pédagogie, médecine énergétique pour vous aider à créer un véritable renouveau dans votre vie

Car n' oubliez pas le plus important :

Tout est possible, surtout le Meilleur !

Pour prendre rdv : https://www.doctolib.fr/hypnotherapeute/paris/liliane-pardo