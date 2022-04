Anne Laure THUARD

Je suis responsable d'une agence en ligne au Crédit Agricole Normandie, mon équipe gère la relation à distance avec les clients et prospects , particuliers et professionnels, artisans, commerçants, prof lib, agriculteurs et associations. La relation client est passionnante et je vous invite à venir découvrir nos activités



Mes compétences :

Techniques de vente

Nouvelles technologies

Banque en ligne

Accompagnement RH

Gestion de la relation client

Banque

Conseil

Formation

Conduite du changement

Management

Conduite de projet