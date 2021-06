Liliane KERADENNEC

Vous êtes dirigeant dune TPE, PME, Start'up,, je peux vous aider et vous accompagner dans le pilotage de votre 'activité :

- établir votre budget,

- améliorer votre trésorerie

- ,obtenir des indicateurs de performance actualisés vous permettant danalyser rapidement votre rentabilité..

Ne restez plus seul(e) face aux difficultés. Besoin dy voir clair ? Envie de prendre les bonnes décisions ?

Contactez-moi et bénéficiez de compétences nouvelles ou renforcées !

l.keradennec@orange.fr

06 24 11 91 58



Après plus de 30 années de fonctions financières, comptables, administratives et RH au sein de TPE, PME, « Start-up » de la Région, jinterviens désormais en tant que consultante dans les domaines suivants :

- Gestion Financière ,

- Gestion comptable et Contrôle interne

- Gestion administrative

- Gestion des RH

- Accompagnement du dirigeant et Support au développement

- Management de projets



Quil sagisse dune intervention périodique, hebdomadaire ou mensuelle, ou dune mission ponctuelle, japporte mon expertise à un coût adapté aux ressources et avec une souplesse en tenant compte des contraintes de lentreprise.

Lexternalisation est l'opportunité pour une entreprise d'accéder aux compétences d'un professionnel qui occupe une fonction quelques jours par semaine ou par mois dans la durée.