Lilyan HUE

En poste depuis octobre 2018 en tant que Directeur des Systèmes d'Information de la Ville et de la Communauté Urbaine d'Alençon, je m'appuie sur une équipe de 13 personnes pour maintenir et optimiser l'ensemble des activités du service. La mise en œuvre d'une nouvelle organisation s'appuyant sur 2 pôles infrastructure et études, nous permet d'organiser nos réponses au plus proche des besoins de l'ensemble des services de la Collectivité soit plus de 1000 agents. Avec plus de 70 applications à maintenir et un nombre de solutions logicielles qui a doublé en 10 ans, nous construisons aujourd'hui les organisations de demain avec un impact majeur sur la dématérialisation des relations avec les usagers.



Mes compétences :

Pilotage de la transformation digitale

Pilotage de projets téléphonie

Direction de projets

Gestion des investissements

Conduite de projets informatiques

Conception du schéma directeur informatique

Management d'équipe

Pilotage de projets SahrePoint

Formations ouvertes et à distance